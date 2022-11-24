Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Retrabalho

Aviso prévio: qual é a diferença entre indenizado e trabalhado?

Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 11:21

Publicado em 

24 nov 2022 às 11:21
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O tema em destaque nesta edição do "Retrabalho" é aviso prévio, a comunicação da rescisão do contrato de trabalho. Em resumo, o aviso prévio marca o desligamento do trabalhador e a finalização do trabalho entre as partes. No entanto, é importante observar o que diz a lei para cada situação. Dentre os tipos de aviso prévio, temos o "trabalhado" e o "indenizado", ou seja, quando a empresa decide desligar o funcionário imediatamente, sem que ele precise cumprir o período de trinta dias. Sobre essas modalidades que os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro tratam nesta edição do "Retrabalho".
Retrabalho - 24-11-2022.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trechos do Norte do ES vão ganhar terceiras faixas na BR 101; entenda!
Virginia Fonseca é hostilizada no Maracanã
'Uma das piores sensações que já senti', diz Virginia após ser hostilizada no Maracanã
Imagem de destaque
Trump propõe nova tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados