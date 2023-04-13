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Retrabalho

Atitudes e comportamentos que podem levar à dispensa por justa causa no trabalho!

Ouça as explicações com os comentarista Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 11:47

Publicado em 

13 abr 2023 às 11:47
Carteira de trabalho e previdência social
Carteira de trabalho e previdência social Crédito: Fernando Madeira
No dia a dia de trabalho, existem algumas atitudes que podem levar à dispensa por justa causa. Nesses casos, diversos direitos trabalhistas deixam de ser pagos ao empregado. Entre esses motivos há quebra de confiança, indisciplina ou insubordinação. Nesses casos, a demissão precisa ocorrer imediatamente após os fatos ocorridos, caso contrário, a punição não poderá ser aplicada. Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho". Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam atitudes que podem levar a esse tipo de situação. 
Retrabalho - 13-04-23.mp3

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