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Retrabalho

As regras para o trabalho no Natal e Ano Novo!

Ouça detalhes na participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 11:45

Publicado em 

21 dez 2023 às 11:45
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Ao preparar a casa, um dos itens que não pode faltar é a árvore de Natal (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock) Crédito:
No clima de final de ano, nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre as regras de trabalho nas datas de Natal e Ano Novo. O Ministério do Trabalho e do Emprego baixou uma portaria determinando que empresas de comércio e serviços só poderiam abrir aos feriados se houver negociação com sindicatos ou caso a lei municipal permita. Com a forte reação negativa de varejistas e a mobilização no Congresso para a derrubada da decisão, a portaria foi revogada. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o tema será reavaliado em março do próximo ano. Sendo assim, o expediente nos feriados do Natal (25 de dezembro de 2023) e do Ano-Novo (1º de janeiro de 2024) não serão alterados pelas recentes discussões e os empregadores podem convocar seus funcionários para trabalharem nesses dias. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 21-12-23

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