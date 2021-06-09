Área trabalhista: como os debates da conferência da OIT podem impactar o Brasil

Desde a última segunda-feira (07) até o dia 19 de junho acontecem as sessões plenárias da 109ª Conferência Internacional do Trabalho, assunto desta edição do Retrabalho! Alberto Nemer e Cássio Moro recebem o advogado e chefe de gabinete da Presidência da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Guilherme Theo Sampaio, que também é coordenador da Bancada Empresarial do Conselho Nacional do Trabalho. Em discussão, os impactos dos debates na Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as possíveis adoções de normas internacionais que podem refletir nas ações trabalhistas inclusive do Brasil.