Aprovado projeto que cria Lei dos Direitos da Mãe Solo; o que pode mudar?

O Senado aprovou esta semana o projeto que cria a Lei dos Direitos da Mãe Solo, que, conforme definido na proposta, é aquela mulher chefe de família, provedora de família monoparental, e com dependentes de até 18 anos. Com a aprovação no Senado, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. O projeto é dividido em quatro capítulos e, entre outros pontos, prevê, por exemplo, que a mãe solo chefe de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) terá direito ao valor do benefício em dobro, em qualquer programa assistencial destinado a famílias com crianças e adolescentes, caso do Auxílio Brasil.