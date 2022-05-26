Apps de ponto eletrônico: como funcionam e os direitos do trabalhador

A pandemia mudou a rotina de empresas, e muitas delas passaram a adotar o modelo híbrido ou remoto. Para não perderem o controle das horas trabalhadas pelo funcionário, ou até mesmo para modernizar o setor de recursos humanos, as companhias estão implantando o ponto eletrônico através de aplicativo. Assunto para Alberto Nemer e Cássio Moro, nesta edição do Retrabalho! O tema foi sugestão do ouvinte Giovani, que questionou: "estou em homeoffice e a empresa quer que eu instale um aplicativo para o ponto eletrônico. Quais são os limites dessa ação?". Acompanhe!