Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Retrabalho

Apps de ponto eletrônico: como funcionam e os direitos do trabalhador

Ouça as explicações dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 11:30

Publicado em 

26 mai 2022 às 11:30
Teletrabalho, home office
Teletrabalho, home office Crédito: Pexels
A pandemia mudou a rotina de empresas, e muitas delas passaram a adotar o modelo híbrido ou remoto. Para não perderem o controle das horas trabalhadas pelo funcionário, ou até mesmo para modernizar o setor de recursos humanos, as companhias estão implantando o ponto eletrônico através de aplicativo. Assunto para Alberto Nemer e Cássio Moro, nesta edição do Retrabalho! O tema foi sugestão do ouvinte Giovani, que questionou: "estou em homeoffice e a empresa quer que eu instale um aplicativo para o ponto eletrônico. Quais são os limites dessa ação?". Acompanhe!
Retrabalho - 26-05-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados