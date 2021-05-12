Após 18 meses da reforma, o que é preciso saber sobre a previdência?

Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro conversam com o advogado, professor e consultor em Direito Previdenciário Noa Piatã. O assunto é a Previdência Social, benefício constitucional brasileiro assegurado em situações como aposentadoria, invalidez, demissão, maternidade, reclusão ou morte do mantenedor. Em novembro de 2019, após oito meses tramitação no Congresso Nacional, uma reforma da previdência foi promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro, mudando profundamente como o sistema de amparo funciona, fixando uma data mínima de aposentadoria, aumentando o número de contribuições necessárias para receber o benefício, e estabelecendo regras de transição para quem já está contribuindo no mercado de trabalho.