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RETRABALHO

Após 18 meses da reforma, o que é preciso saber sobre a previdência?

Alberto Nemer e Cássio Moro conversam com o advogado Noa Piatã

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 16:11

Publicado em 

12 mai 2021 às 16:11
Previdência Social Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro conversam com o advogado, professor e consultor em Direito Previdenciário Noa Piatã. O assunto é a Previdência Social, benefício constitucional brasileiro assegurado em situações como aposentadoria, invalidez, demissão, maternidade, reclusão ou morte do mantenedor. Em novembro de 2019, após oito meses tramitação no Congresso Nacional, uma reforma da previdência foi promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro, mudando profundamente como o sistema de amparo funciona, fixando uma data mínima de aposentadoria, aumentando o número de contribuições necessárias para receber o benefício, e estabelecendo regras de transição para quem já está contribuindo no mercado de trabalho.
Retrabalho - 12-05-21.mp3
Hoje, há exatos 18 meses, o que é preciso saber sobre a previdência? Ouça a discussão.

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