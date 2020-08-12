Análise: se recusar a deixar home office pode provocar demissão?

Home office é destaque no Retrabalho Crédito: Pexels

Ainda que de forma gradual e supervisionada, algumas empresas já retornam suas atividades presenciais junto às equipes. Mas, se caso o funcionário se recusar a deixar o regime de home office temendo os riscos de contaminação pelo novo coronavírus, quais podem ser as consequências legais? Existe risco de demissão? Esse é o assunto em destaque nesta edição do Retrabalho, com Alberto Nemer e Cassio Moro. Ouça a análise completa!

Your browser does not support the audio element. Retrabalho - 12-08-20

Na visão de Nemer, "o funcionário quando foi para home office, nos termos da medida provisória 927, o empregador cabia ele mandar para essa modalidade sem autorização e retornar também. Agora, como a MP 'caiu', o empregador pode notificar o empregado para retornar ao trabalho e ele tem 15 dias para voltar. Se não voltar, ele pode sofrer sanções disciplinares, como advertência, suspensão e até justa causa".