Análise: salário reflete a discriminação contra a mulher no trabalho?

Mulheres em trabalho Crédito: Pixabay

Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro conversam com a economista Maria Oaquim, mestranda em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). O assunto é a discriminação da mulher no ambiente de trabalho.

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A discussão parte das recentes movimentações, na Câmara dos Deputados, sobre o projeto de lei que estabelece multa para empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres que exerçam a mesma função. Além da discriminação salarial, as mulheres também são vítimas de assédio moral e sexual em seus ambientes empregatícias. Como reverter esse quadro?