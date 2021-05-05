Análise: salário reflete a discriminação contra a mulher no trabalho?

Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro conversam com a economista Maria Oaquim, mestranda em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). O assunto é a discriminação da mulher no ambiente de trabalho.
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A discussão parte das recentes movimentações, na Câmara dos Deputados, sobre o projeto de lei que estabelece multa para empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres que exerçam a mesma função. Além da discriminação salarial, as mulheres também são vítimas de assédio moral e sexual em seus ambientes empregatícias. Como reverter esse quadro?
"A gente perde enquanto sociedade, além do impacto econômico, quando as mulheres estão em emprego abaixo do potencial delas. Precisamos de um pacote de medidas mais amplo [de direitos] para mudar essa realidade porque passamos muito tempo sem mudanças", defende a economista. Acompanhe a discussão completa!