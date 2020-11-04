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DIREITO DO TRABALHO

Análise: Motoristas de ônibus podem acumular função de cobrador?

Ouça os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 17:12

Publicado em 

04 nov 2020 às 17:12
Ônibus do Sistema Transcol Crédito: Eduardo Dias
Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro destacam duas novas decisões da Quarta Turma do TST (Tribunal Superior do Trabalho), confirmando entendimentos anteriores da Corte que, legalmente, não há impedimento para que motoristas de ônibus acumulem as funções de dirigir e cobrar passagem. Pelas decisões, a Quarta Turma afastou condenações impostas a empresas de ônibus urbanos do Rio de Janeiro em razão da acumulação, pelos motoristas, da função de cobrador. As decisões seguem o entendimento do TST de que as atividades são complementares entre si e podem ser acumuladas, por exemplo. Tema para análise dos comentaristas. Ouça:
Retrabalho - 04-11-20

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