Análise: a retomada de empregos no ES no pós-Covid

Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro recebem Alcimar Candeias, auditor fiscal do trabalho e atual Superintendente Regional do Trabalho no Espírito Santo. Em pauta a retomada das oportunidades de trabalho no período pós-Covid. Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados no dia 1º deste mês aponta, que o Brasil abriu 280.666 vagas de emprego com carteira assinada em maio, no quinto mês seguido de saldo positivo. O total de empregos com carteira no país somou 40.596.340 em maio, o que representa uma variação de 0,7% em relação ao mês anterior. A discussão avalia os desafios para uma retomada concreta da abertura de empregos e analisa se o ritmo da vacinação é responsável pelo aumento de vagas registrado pelo Caged.