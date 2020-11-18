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nota técnica DO GOVERNO

Análise: 13° deve integral nos casos de acordo de redução de jornada

Ouça a análise de Alberto Nemer e Cássio Moro, no Retrabalho desta quarta-feira (18)

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 17:13

Publicado em 

18 nov 2020 às 17:13
Carteira de Trabalho e Previdência Social Crédito: Marcelo Casal/Agência Brasil
Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cassio Moro repercutem a recente notícia de que o governo federal reforçou, nesta terça-feira (17), o entendimento de que, no âmbito da medida provisória (MP) 936, o pagamento do 13º salário e das férias para os trabalhadores que fizeram acordos de redução de jornada e de salário deve ser integral. Já no caso de suspensão temporária do contrato de trabalho, os valores do 13º e das férias deverão ser calculados de forma proporcional ao tempo de serviço efetivo. Assunto para análise dos nossos comentaristas. Ouça:
Retrabalho CBN - 18-11-20

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