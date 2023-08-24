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Retrabalho

Alvo de polêmicas, tire suas dúvidas sobre imposto sindical!

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 11:22

Publicado em 

24 ago 2023 às 11:22
É hora de fazer a declaração do Imposto de Renda 2022
Contas Crédito: Pixabay
Nos últimos dias reacenderam as discussões sobre a contribuição sindical obrigatória para os empregados. Conhecida como “imposto sindical”, esse tipo de contribuição levanta questões sobre a sua legalidade. De acordo com a proposta do Ministério do Trabalho, a taxa seria vinculada a acordos em assembleias entre patrões e empregados, que tenham intermediação sindical. Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho". Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro debatem o assunto.
Retrabalho - 24-08-23

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