Agressão no ambiente de trabalho: direitos do trabalhador e responsabilidade da empresa!

Nesta semana foi destaque a notícia que uma funcionária de 31 anos é suspeita de esfaquear uma ex-colega de trabalho, de 28, durante uma briga em um shopping de Rio Verde, em Goiás. A Polícia Militar (PM) narrou que as duas mulheres trabalhavam em uma loja de maquiagens do shopping. Uma delas flagrou a outra cometendo um furto e denunciou o caso à empresa, o que resultou na demissão da mulher. No sábado (25), após ter sido demitida, a ex-funcionária da loja retornou ao local para tirar satisfações, momento em que ocorreu a briga. Ambas foram presas e levadas à delegacia.