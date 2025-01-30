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Retrabalho

Agressão no ambiente de trabalho: direitos do trabalhador e responsabilidade da empresa!

Acompanhe com o comentarista Alberto Nemer

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 11:14

Publicado em 

30 jan 2025 às 11:14
Discussões acaloradas sobre opiniões partidárias devem ser evitadas
Agressões, brigas, discussões acaloradas no ambiente de trabalho Crédito: Freepik
Nesta semana foi destaque a notícia que uma funcionária de 31 anos é suspeita de esfaquear uma ex-colega de trabalho, de 28, durante uma briga em um shopping de Rio Verde, em Goiás. A Polícia Militar (PM) narrou que as duas mulheres trabalhavam em uma loja de maquiagens do shopping. Uma delas flagrou a outra cometendo um furto e denunciou o caso à empresa, o que resultou na demissão da mulher. No sábado (25), após ter sido demitida, a ex-funcionária da loja retornou ao local para tirar satisfações, momento em que ocorreu a briga. Ambas foram presas e levadas à delegacia.
Ao "G1", o Buriti Shopping Rio Verde disse que, após o caso, as autoridades competentes foram imediatamente acionadas e que estão conduzindo a ocorrência. Explicou ainda que está à disposição das autoridades e que segue comprometido com a segurança e o bem-estar dos clientes e colaboradores. Nesta edição do Retrabalho, o comentarista Alberto Nemer fala sobre o assunto. Comportamento, briga no trabalho, de quem é a responsabilidade. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 30-01-25.mp3

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