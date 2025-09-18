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Redes Sociais

Retrabalho

Afinal, empresas podem demitir funcionários por suas opiniões políticas?

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 18 de Setembro de 2025 às 11:39

Publicado em 

18 set 2025 às 11:39
Demissão, demitido
Demissão, demitido Crédito: RosZie/Pixabay
Política e o ambiente de trabalho! Ainda em meio a um cenário de polarização, alguns empregadores tentam proibir ou controlar o debate político durante o expediente. É sobre esse assunto que os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro tratam nesta edição do "Retrabalho". Opinião política não é, por si só, motivo para dispensa do trabalhador. Mas há exceções, como, por exemplo, quando a manifestação ofende colegas, superiores ou a própria empresa; se prejudica a imagem ou o ambiente de trabalho; quando envolve discurso de ódio ou pressão sobre em quem votar e se há quebra de confiança entre empregado e empregador. O comentarista Alberto Nemer sinaliza que para evitar conflitos, as empresas podem adotar regras internas claras sobre uso das redes sociais, incentivar um ambiente de respeito e diversidade, além de treinar líderes e equipes de RH para lidar com essas situações com equilíbrio e base legal. Ouça a conversa completa!
CBN - RETRABALHO - 18-09-25.mp3

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