Afinal, empresas podem demitir funcionários por suas opiniões políticas?

Política e o ambiente de trabalho! Ainda em meio a um cenário de polarização, alguns empregadores tentam proibir ou controlar o debate político durante o expediente. É sobre esse assunto que os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro tratam nesta edição do "Retrabalho". Opinião política não é, por si só, motivo para dispensa do trabalhador. Mas há exceções, como, por exemplo, quando a manifestação ofende colegas, superiores ou a própria empresa; se prejudica a imagem ou o ambiente de trabalho; quando envolve discurso de ódio ou pressão sobre em quem votar e se há quebra de confiança entre empregado e empregador. O comentarista Alberto Nemer sinaliza que para evitar conflitos, as empresas podem adotar regras internas claras sobre uso das redes sociais, incentivar um ambiente de respeito e diversidade, além de treinar líderes e equipes de RH para lidar com essas situações com equilíbrio e base legal. Ouça a conversa completa!