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Retrabalho

Afinal, dia de eleição é feriado? Saiba quais são os direitos de quem trabalha

As explicações na participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 11:01

Publicado em 

06 out 2022 às 11:01
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Divulgação/TSE
Os brasileiros terão que esperar mais dias para conhecer o próximo presidente da República e o governador do Espírito Santo. Na votação de domingo (2), os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) chegaram à frente na corrida presidencial. No Estado, Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL) disputam o governo estadual também em segundo turno. Diante desse cenário, algumas perguntas surgem. O empregado pode ser convocado pela empresa para trabalhar normalmente? Quais são os direitos de quem trabalha nas eleições? E se for convocado para trabalhar como mesário? Dia de eleição é feriado? Especialistas apontam que, sim, dia de eleição é feriado nacional. Por isso trabalhadores têm direito a folgar ou serem remunerados se tiverem de trabalhar (seja pela própria empresa ou diretamente na eleição, como mesário). Tema para o "Retrabalho" com Alberto Nemer e Cássio Moro. Ouça as explicações completas!
Retrabalho - 06-10-22

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