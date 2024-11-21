Afinal, como são as experiências no mundo na redução da jornada de trabalho?

A discussão em torno da escala 6x1 – em que as pessoas trabalham seis dias por semana, com folga de um dia – continua a despertar interesse no noticiário e discussões acaloradas. O texto, em discussão em Brasília, defende uma mudança na jornada de trabalho brasileira, com "duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho". Um levantamento feito pela "BBC Brasil" aponta essas experiências. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto nesta edição do "Retrabalho". Ouça a conversa completa!