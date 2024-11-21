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Retrabalho

Afinal, como são as experiências no mundo na redução da jornada de trabalho?

Ouça a participação dos comentaristas  Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 11:24

Publicado em 

21 nov 2024 às 11:24
Saúde mental no trabalho
Saúde mental no trabalho Crédito: Pixabay
A discussão em torno da escala 6x1 – em que as pessoas trabalham seis dias por semana, com folga de um dia – continua a despertar interesse no noticiário e discussões acaloradas. O texto, em discussão em Brasília, defende uma mudança na jornada de trabalho brasileira, com "duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho". Um levantamento feito pela "BBC Brasil" aponta essas experiências. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto nesta edição do "Retrabalho". Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 21-11-24.mp3

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