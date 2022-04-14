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Retrabalho

Afinal, a "quinta-feira santa" é feriado? Tire suas dúvidas

Quem explica é o comentarista Alberto Nemer

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 11:28

Publicado em 

14 abr 2022 às 11:28
Calendário, feriados
Calendário, feriados Crédito: Pixabay
Afinal, a "quinta-feira santa" é feriado? Celebrada no dia 14 de abril, é uma das datas mais importantes do ano para os católicos. O dia é o início do Tríduo Pascal que relembra o episódio da Última Ceia. Na Semana Santa surgem dúvidas sobre quais datas são feriados. Pessoas acreditam que a quinta e a sexta que antecedem o Domingo de Páscoa formam um feriado prolongado. Porém, a Quinta-feira Santa não é um feriado no Brasil. Somente a Sexta-feira Santa, 15 de abril, é considerado feriado nacional. Quem explica é Alberto Nemer, nesta edição do "Retrabalho". 
Retrabalho - 14-04-22

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