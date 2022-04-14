Afinal, a "quinta-feira santa" é feriado? Tire suas dúvidas

Afinal, a "quinta-feira santa" é feriado? Celebrada no dia 14 de abril, é uma das datas mais importantes do ano para os católicos. O dia é o início do Tríduo Pascal que relembra o episódio da Última Ceia. Na Semana Santa surgem dúvidas sobre quais datas são feriados. Pessoas acreditam que a quinta e a sexta que antecedem o Domingo de Páscoa formam um feriado prolongado. Porém, a Quinta-feira Santa não é um feriado no Brasil. Somente a Sexta-feira Santa, 15 de abril, é considerado feriado nacional. Quem explica é Alberto Nemer, nesta edição do "Retrabalho".