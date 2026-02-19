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Retrabalho

Afastamentos por saúde mental crescem 15% no Brasil

Ouça análise dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 19 de Fevereiro de 2026 às 11:24

Publicado em 

19 fev 2026 às 11:24
Pesquisas apontam que vírus da Covid afeta saúde mental
Pesquisas apontam que vírus da Covid afeta saúde mental Crédito: Arte A Gazeta
Nesta edição do quadro Retrabalho, os especialistas Alberto Nemer e Cássio Moro analisam o alarmante dado de que o Brasil registrou mais de 500 mil afastamentos por doenças mentais em 2025. O debate explora o levantamento do Ministério Público do Trabalho, que identifica que em 2025 os afastamentos por ansiedade e depressão cresceram 15% em relação ao ano anterior e, somados, já formam o segundo maior motivo de afastamento do trabalho no Brasil, atrás apenas das doenças da coluna. Entre as causas comuns desses acidentes de trabalho psicológicos estão a sobrecarga, a pressão excessiva por metas e a precarização dos contratos. Entender as responsabilidades das empresas e os direitos dos trabalhadores diante desse cenário é fundamental para promover ambientes mais saudáveis. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 19-02-26.mp3

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