Afastamentos por saúde mental crescem 15% no Brasil

Nesta edição do quadro Retrabalho, os especialistas Alberto Nemer e Cássio Moro analisam o alarmante dado de que o Brasil registrou mais de 500 mil afastamentos por doenças mentais em 2025. O debate explora o levantamento do Ministério Público do Trabalho, que identifica que em 2025 os afastamentos por ansiedade e depressão cresceram 15% em relação ao ano anterior e, somados, já formam o segundo maior motivo de afastamento do trabalho no Brasil, atrás apenas das doenças da coluna. Entre as causas comuns desses acidentes de trabalho psicológicos estão a sobrecarga, a pressão excessiva por metas e a precarização dos contratos. Entender as responsabilidades das empresas e os direitos dos trabalhadores diante desse cenário é fundamental para promover ambientes mais saudáveis. Ouça a conversa completa!