Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Retrabalho

Ações trabalhistas crescem 7,8% e batem recorde no ano; especialistas analisam!

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 25 de Dezembro de 2025 às 10:55

Publicado em 

25 dez 2025 às 10:55
Justiça do Trabalho
Justiça do Trabalho Crédito: Divulgação
Nesta edição do “Retrabalho”, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem como destaque a notícia que o número de ações trabalhistas no Brasil cresce em ritmo acelerado, atingindo patamares que não eram vistos desde antes da reforma de 2017. Somente entre janeiro e junho de 2025, foram ajuizadas 1,87 milhão de ações na primeira instância, o que representa um aumento de 7,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A projeção do Tribunal Superior do Trabalho (TST) é de que o ano feche com 2,3 milhões de processos, o maior volume dos últimos oito anos. Por que as ações trabalhistas estão aumentando? Entenda!
Retrabalho - 25-12-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Parkinson
Novo tratamento para Parkinson avançado é aprovado pela Anvisa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados