Ações trabalhistas crescem 7,8% e batem recorde no ano; especialistas analisam!

Nesta edição do “Retrabalho”, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem como destaque a notícia que o número de ações trabalhistas no Brasil cresce em ritmo acelerado, atingindo patamares que não eram vistos desde antes da reforma de 2017. Somente entre janeiro e junho de 2025, foram ajuizadas 1,87 milhão de ações na primeira instância, o que representa um aumento de 7,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.