Acidente de trabalho e acidente de trajeto representam a mesma coisa? Entenda!

Nesta edição do "Retrabalho" o tema em destaque envolve acidente de trabalho e de trajeto. Afinal, esses termos representam a mesma coisa, na prática? Os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro explicam. Nemer explica: "sobre esse assunto precisamos, primeiramente, observar que a Lei n° 8.213/91 determina que o acidente de trajeto ocorre quando um trabalhador da empresa sofre um acidente no percurso da residência para o local de trabalho, ou do local de trabalho para a residência", explica. Ouça a conversa completa!