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Retrabalho

Acidente de trabalho e acidente de trajeto representam a mesma coisa? Entenda!

Ouça as explicações dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 13:27

Publicado em 

19 jan 2023 às 13:27
Acidente de trabalho
Acidente de trabalho Crédito: Freepik
Nesta edição do "Retrabalho" o tema em destaque envolve acidente de trabalho e de trajeto. Afinal, esses termos representam a mesma coisa, na prática? Os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro explicam. Nemer explica: "sobre esse assunto precisamos, primeiramente, observar que a Lei n° 8.213/91 determina que o acidente de trajeto ocorre quando um trabalhador da empresa sofre um acidente no percurso da residência para o local de trabalho, ou do local de trabalho para a residência", explica. Ouça a conversa completa!
Retrabalho - 19-01-23.mp3

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