A empresa pode proibir o uso de celular no trabalho? Quais as regras para uso? Especialistas analisam!

O assunto da semana é o celular! Isso porque o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei 15.100/25, que proíbe alunos de usarem telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas. A proibição vale para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. No tema ‘utilização de celular’, o "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro, discute, em especial, o uso do aparelho durante o horário de trabalho. A empresa pode proibir o uso de celular durante o expediente de trabalho? Se sim, o empregado que descumprir pode ser demitido por justa causa? A empresa é responsável pela guarda do celular? O que pode e o que não pode no celular corporativo? Afinal, celular no trabalho é ferramenta, distração ou os dois? Ouça a conversa completa!