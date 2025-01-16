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Retrabalho

A empresa pode proibir o uso de celular no trabalho? Quais as regras para uso? Especialistas analisam!

Perguntas que serão respondidas pelos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 11:38

Publicado em 

16 jan 2025 às 11:38
Prefeituras investem em chatbots para atender população pelo computador e celular
Celular no trabalho: ferramenta, distração, os dois? Crédito: Pixabay
O assunto da semana é o celular! Isso porque o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei 15.100/25, que proíbe alunos de usarem telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas. A proibição vale para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. No tema ‘utilização de celular’, o "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro, discute, em especial, o uso do aparelho durante o horário de trabalho. A empresa pode proibir o uso de celular durante o expediente de trabalho? Se sim, o empregado que descumprir pode ser demitido por justa causa? A empresa é responsável pela guarda do celular? O que pode e o que não pode no celular corporativo? Afinal, celular no trabalho é ferramenta, distração ou os dois? Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho -16-01-25.mp3

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