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Retrabalho

A atuação da Justiça do Trabalho no Espírito Santo em tempos de pandemia

Alberto Nemer e Cássio Moro recebem o desembargador Marcello Mancilha, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES)

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 17:40

Publicado em 

16 jun 2021 às 17:40
Edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo
Edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cassio Moro conversam com o desembargador Marcello Mancilha, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES). Em destaque, a atuação da Justiça do Trabalho em meio ao cenário de pandemia. Segundo o magistrado, no período de março de 2020 até o dia 13 de junho deste ano, foram mais de 301 mil despachos, 29 mil audiências, além do proferimento de 46.486 sentenças e acórdãos e julgamento de 94.294 decisões. Manchilla destacou que mesmo com a necessidade de isolamento social e a realização de trabalho, a Justiça do Trabalho manteve a rotina de trabalho, buscando julgar os processos.
Retrabalho - 16/06/2021

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