A atuação da Justiça do Trabalho no Espírito Santo em tempos de pandemia

Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cassio Moro conversam com o desembargador Marcello Mancilha, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES). Em destaque, a atuação da Justiça do Trabalho em meio ao cenário de pandemia. Segundo o magistrado, no período de março de 2020 até o dia 13 de junho deste ano, foram mais de 301 mil despachos, 29 mil audiências, além do proferimento de 46.486 sentenças e acórdãos e julgamento de 94.294 decisões. Manchilla destacou que mesmo com a necessidade de isolamento social e a realização de trabalho, a Justiça do Trabalho manteve a rotina de trabalho, buscando julgar os processos.