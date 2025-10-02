"996": nova jornada de trabalho ganha força nos EUA; entenda prós e contras

Nesta semana foi destaque a notícia de que startups nos Estados Unidos estão testando um novo modelo de trabalho: 72 horas de trabalho semanais. A proposta é originária da China e ficou conhecida como "996" — uma escala das 9h às 21h durante seis dias por semana. O modelo ganhou popularidade em startups chinesas.

Reportagem publicada sobre o assunto aponta que a escala foi chamada de "escravidão moderna" na China. O modelo levou trabalhadores às ruas. Mesmo com as críticas, empresas nos EUA têm adotado a escala. Em especial, aquelas que trabalham com inteligência artificial. A intenção é aumentar a competitividade entre concorrentes nacionais e com a própria China. Nesta edição do "Retrabalho", o comentarista Alberto Nemer fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!