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Retrabalho

6x1: proposta de redução da jornada de trabalho gera debates; entenda prós e contras

Ouça as análises dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 11:23

Publicado em 

14 nov 2024 às 11:23
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 jornada de trabalho Crédito: Shutterstock
O assunto da semana e que tomou as redes sociais. A proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 36 horas semanais recebeu na quarta-feira (13) o número necessário de assinaturas para ser protocolada na Câmara dos Deputados.
Nesta edição do “Retrabalho”, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro discutem o assunto. Quais os impactos nas relações trabalhistas em caso da aprovação da PEC? O que mudaria na jornada dos trabalhadores? Ouça a conversa completa!
CBN – Retrabalho -14-11-24.mp3

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