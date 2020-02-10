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ARQUIBANCADA CBN

Resultados dos estaduais a classificação do Brasil para as Olimpíadas

Confira a análise de Filipe Souza

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 19:55

Publicado em 

10 fev 2020 às 19:55
No Arquibancada CBN desta segunda-feira (10), Filipe Souza comenta os resultados do Campeonato Capixaba e do Carioca. Ele também destaca a classificação da Seleção Brasileira para as Olimpíadas de Tóquio. Ouça:
Arquibancada CBN - 10-02-20

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