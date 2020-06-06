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CBN e as Dicas do Chefe

Receita de pudim para adoçar a quarentena

O comentarista Juarez Campos ensina a preparar um pudim de leite condensado e que tem um toque especial

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 09:58

Publicado em 

06 jun 2020 às 09:58
Receita de pudim Crédito: Pixbay
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos vai nos ensina a preparar uma receita que vai adoçar a sua quarentena em casa: um pudim de leite condensado e que tem um toque especial. Ficou curioso e quer saber qual é? Acompanhe a conversa junto à jornalista Fernanda Queiroz.
PODCAST - CBN E AS DICAS DO CHEFE - PUDIM - 06-06-20.mp3
 
A RECEITA:
Calda:
1 e ½ xícara de açúcar
2 colheres de sopa de água
Misture tudo e deixe em fogo baixo até caramelizar
Distribua no fundo e nas laterais de uma forma com furo central
Pudim:
1 lata de leite condensado
3 ovos inteiros
1 lata de leite
1 caixinha de creme de leite
Preparo:
Liquidifique tudo e transfira para a forma caramelizada
Asse em banho maria em forno a 180 graus, por aproximadamente por 50 minutos
Deixe esfriar na geladeira por pelo menos 12 horas
Desenforme e sirva.

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