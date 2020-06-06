Receita de pudim para adoçar a quarentena

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos vai nos ensina a preparar uma receita que vai adoçar a sua quarentena em casa: um pudim de leite condensado e que tem um toque especial. Ficou curioso e quer saber qual é? Acompanhe a conversa junto à jornalista Fernanda Queiroz.