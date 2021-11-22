Você sabe o que é namorado qualificado? Entenda como os tribunais interpretam esta relação

Da internet para a vida real? Uma situação que tem se tornado comum, nos últimos tempos, principalmente graças a comunicação virtual e aplicativos, são os chamados relacionamentos conhecidos como "namoro qualificado". O tempo vai passando e a história vai ganhando força, isso pode configurar um relacionamento estável? Quais passam a ser os direitos e deveres dentro de uma relação desse tipo? Tema para o comentarista José Eduardo Coelho Dias nesta edição do "CBN e a Família". Ouça a análise completa!