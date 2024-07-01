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Questões de Família

Visita e convivência: e quando um dos pais não permite que o outro conviva com o filho?

Ouça a análise com a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 10:24

Publicado em 

01 jul 2024 às 10:24
Divórcio, separação, término,
Divórcio Crédito: Pixabay
O assunto em destaque nesta edição do "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, é sugestão de ouvinte. No último quadro, sobre pensão alimentícia, ele encaminhou a seguinte dúvida: "E quando a pensão é paga e a mãe some com a criança? Trocou de endereço e não permite a visita do suposto pai, pois ela também não comparece ao laboratório para fazer o exame de DNA. Esta há um ano sem endereço e telefone. O que fazer?". Questionamento feito, nesta edição do quadro o comentarista explica. O que fazer quando um dos pais não permite que o outro conviva com o filho? Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 01-07-24.mp3

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