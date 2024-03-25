Violência patrimonial: o que é e como identificar!

Foi destaque na última semana o caso da atriz Samara Felippo, que relatou que sofreu um golpe do ex-marido, o ex-jogador de basquete Leandrinho Barbosa, com quem tem duas filhas. Num vídeo postado pela atriz sobre uma briga na Justiça contra o ex-marido – que teria registrado uma casa do casal no nome do irmão e a vendido sem dividir o bem – a atriz questionou se o ato foi o não violência patrimonial. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre o assunto e detalha o que vem a ser caracterizado como violência patrimonial. Ouça a conversa completa!