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Questões de Família

Violência patrimonial: o que é e como identificar!

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 25 de Março de 2024 às 10:38

Publicado em 

25 mar 2024 às 10:38
Violência doméstica
Violência doméstica Crédito: Canva Pro
Foi destaque na última semana o caso da atriz Samara Felippo, que relatou que sofreu um golpe do ex-marido, o ex-jogador de basquete Leandrinho Barbosa, com quem tem duas filhas. Num vídeo postado pela atriz sobre uma briga na Justiça contra o ex-marido – que teria registrado uma casa do casal no nome do irmão e a vendido sem dividir o bem – a atriz questionou se o ato foi o não violência patrimonial. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre o assunto e detalha o que vem a ser caracterizado como violência patrimonial. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 4.08s - 25-04-24

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