Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

QUESTÕES DE FAMÍLIA

Violência contra mulher: 14 mil boletins de ocorrência este ano no ES

Ouça o quadro Questões de Família

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 12:27

Publicado em 

09 dez 2019 às 12:27
O feminicídio é o tema em destaque nesta edição do Questões de Família, com o comentarista José Eduardo Coelho Dias. Quem também participa da conversa é Michele Meira, Delegada da Gerência de Proteção à Mulher da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). De janeiro a novembro deste ano, o Espírito Santo registrou 29 feminicídios. Mas, apenas nos primeiros cinco dias de dezembro, em levantamento de A Gazeta, outras três mulheres entraram para a dura estatística. Somente neste ano de 2019 as delegacias de proteção à mulher já contabilizaram 14 mil registros de boletim de ocorrência. O que justiça tamanha violência? 
Questões de Família - 09-12-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados