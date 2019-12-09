Violência contra mulher: 14 mil boletins de ocorrência este ano no ES

O feminicídio é o tema em destaque nesta edição do Questões de Família, com o comentarista José Eduardo Coelho Dias. Quem também participa da conversa é Michele Meira, Delegada da Gerência de Proteção à Mulher da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). De janeiro a novembro deste ano, o Espírito Santo registrou 29 feminicídios. Mas, apenas nos primeiros cinco dias de dezembro, em levantamento de A Gazeta, outras três mulheres entraram para a dura estatística. Somente neste ano de 2019 as delegacias de proteção à mulher já contabilizaram 14 mil registros de boletim de ocorrência. O que justiça tamanha violência?