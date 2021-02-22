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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Violência contra a mulher: prevenção e educação podem mudar cenário

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Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 11:09

Publicado em 

22 fev 2021 às 11:09
Nesta edição do Questões de Família, José Eduardo Coelho Dias recebe o desembargador Wagner Cinelli, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Ele é autor do livro "Sobre ela: uma história de violência". O assunto? A violência contra a mulher. A obra é resultado de um curta, de mesmo nome, que conta uma história trágica de violência contra a mulher. Na opinião do magistrado, as mulheres continuarão sendo assassinadas se não houver um trabalho de prevenção e educação no Brasil. Logo, o livro traz, de maneira didática e simples, os principais pontos para que todos possam entender os elementos estruturais da cultura que tornam a sociedade brasileira tão violenta, sobretudo contra as mulheres, e a legislação disponível para protegê-las.
Questões de Familia - 22-02-21.mp3

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