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Questões de Família

Vai assumir? MC Loma se revolta com perguntas sobre quem é o pai de seu filho

O comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre a polêmica envolvendo a funkeira MC Loma

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 12:33

Publicado em 

21 fev 2022 às 12:33
Gravidez, grávida
Crédito: Pexels
A funkeira MC Loma fez um desabafo nas redes sociais sobre as perguntas que vem recebendo sobre a identidade do pai do seu filho. Ela, que tem 19 anos, declarou que não pretende expor o nome do pai do bebê e pediu mais respeito dos seguidores.
“Vocês ficam falando que eu não quero falar quem é o pai porque eu não sei [quem é], mas eu sei. Não quero falar, porque não estou a fim de contar”, explicou. Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre a polêmica do "Vai ou não assumir". Acompanhe. 
Questões De Familia - 21-01-22

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