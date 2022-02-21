Vai assumir? MC Loma se revolta com perguntas sobre quem é o pai de seu filho

A funkeira MC Loma fez um desabafo nas redes sociais sobre as perguntas que vem recebendo sobre a identidade do pai do seu filho. Ela, que tem 19 anos, declarou que não pretende expor o nome do pai do bebê e pediu mais respeito dos seguidores.

“Vocês ficam falando que eu não quero falar quem é o pai porque eu não sei [quem é], mas eu sei. Não quero falar, porque não estou a fim de contar”, explicou. Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre a polêmica do "Vai ou não assumir". Acompanhe.