Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Questões de Família

União pode ajuizar ação para regulamentar visitas de pai residente no exterior

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 10:25

Publicado em 

16 dez 2024 às 10:25
Direito de Família
Direito de Família Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a notícia que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o Estado brasileiro pode entrar na Justiça com processo para que seja regulamentado o direito de visitas de pai residente no exterior ao filho que está no Brasil. A legitimidade da União para propor essa ação judicial decorre da Convenção de Haia, que trata da subtração internacional de crianças. O tribunal de segunda instância havia entendido que a União só teria essa legitimidade se fosse em um caso ilegal de mudança de país ou de retenção de criança, mas o STJ decidiu que não há essa condicionante para a União agir em defesa do interesse do menor. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 16-12-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hugo Cibien e esposa
Piloto capixaba passa por cirurgia de emergência após acidente na Copa Truck
Imagem de destaque
Corpus Christi é feriado? Entenda origem da data e como funciona no Brasil
Imagem de destaque
6 razões pelas quais o frio pode aumentar as dores articulares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados