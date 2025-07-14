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Questões de Família

União estável x namoro qualificado: entenda as diferenças na prática!

Neste mês de julho, acompanhe a série "A evolução dos relacionamentos e a união estável"

Publicado em 14 de Julho de 2025 às 11:03

Publicado em 

14 jul 2025 às 11:03
Relacionamento, namoro, casal
Casal, relacionamento, namoro, união estável Crédito: Pexels
Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias segue na série especial do mês de julho trazendo as discussões atualizadas sobre a união estável. Dessa vez, o comentarista explica a diferença no conceito de união estável e namoro qualificado. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "muitas pessoas acham que um relacionamento longo é suficiente para caracterizar uma união estável, mas o principal requisito para o reconhecimento do instituto é a intenção, comum e atual, de participar de uma vida familiar", informa. "Assim, o relacionamento ou período do mesmo, em que não há vontade de formar uma família, ou, que a intenção seja para o futuro, não é considerado como união estável, mas, conforme expressão utilizada pela doutrina e por uma decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pode ser chamado de 'namoro qualificado", diz. Ouça a conversa completa!
CBN - QUESTÕES DE FAMÍLIA - 14-07-25

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