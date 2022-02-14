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Questões de Família

Tributação da pensão no STF: imposto incide para quem paga e quem recebe

José Eduardo Coelho Dias recebe Rolf Madaleno, um dos principais juristas brasileiros do Direito de Família

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 12:03

Publicado em 

14 fev 2022 às 12:03
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF)
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Dorivan Marinho/SCO/STF
Tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.422, movida pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), que trata da incidência do imposto de renda em pensões alimentícias. Na tese defendida pelo advogado familiarista e professor Rolf Madaleno, diretor do Instituto e convidado desta edição do Questões de Família, o que acontece é uma bitributação, o valor é declarado tanto por quem paga quanto por quem recebe os valores. "Estão confundido pensão alimentícia com renda própria. Só ganha pensão alimentícia quem não tem renda própria", explica. Até o momento, o placar é de 6 votos a 0 para afastar a tributação. Ouça:
Questões de Família - 14-02-22.mp3

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