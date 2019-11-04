Testamento vital: saiba o que é e como funciona

Já é de conhecimento de grande parte da população a existência do testamento patrimonial, que trata dos bens de uma pessoa, mas poucos conhecem o testamento vital. O documento, também chamado de DAV - Diretivas Antecipadas de Vontade - é um instrumento que permite que o indivíduo expresse previamente suas vontades médicas quanto aos cuidados de vida em caso de um acidente ou doença grave.