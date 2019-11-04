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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Testamento vital: saiba o que é e como funciona

As orientações são do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 13:22

Publicado em 

04 nov 2019 às 13:22
Já é de conhecimento de grande parte da população a existência do testamento patrimonial, que trata dos bens de uma pessoa, mas poucos conhecem o testamento vital. O documento, também chamado de DAV - Diretivas Antecipadas de Vontade - é um instrumento que permite que o indivíduo expresse previamente suas vontades médicas quanto aos cuidados de vida em caso de um acidente ou doença grave.
Ou seja, o documento, feito enquanto a pessoa está em sua capacidade plena de discernimento, pode determinar se um tratamento deve ser ou não prolongado em situações vitais graves ou doenças incuráveis, com o intuito de garantir uma morte digna. Quem explica o testamento vital e seus trâmites é o comentarista José Eduardo Coelho Dias, no Questões de Família de hoje!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 04-11-19
 
 

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