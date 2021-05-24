Testamento: tudo o que você precisa saber sobre o assunto

Nesta edição do "Questões de Família", José Eduardo Coelho Dias continua a série de explicações sobre o que é e como funciona um testamento. José Eduardo já explicou, por exemplo, que realizar um testamento pode ser uma das maneiras mais eficientes de fazer um planejamento sucessório e permite com que a pessoa deixe sinalizado como ela deseja que seja feita a partilha dos seus bens. O comentarista responde aos questionamentos dos ouvintes, entre eles como fica o seguro de vida e a previdência privada em caso de morte. Confira as explicações completas a respeito do assunto!