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Questões de Família

Testamento, fortunas e filhos: como funcionam os modelos de divisão?

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 24 de Março de 2025 às 10:41

Publicado em 

24 mar 2025 às 10:41
Testamento, contrato, sentença, assinatura
Testamento, contrato, sentença, assinatura Crédito: Pixabay
Na última semana foi destaque a notícia que Gene Hackman, um dos maiores atores de Hollywood, deixou em testamento todos os seus bens para a mulher, Betsy Arawaka. Acontece que eles morreram com uma semana de diferença. Primeiro ela, por uma hantavirose, doença disseminada por roedores infectados. Ele, sem sua principal cuidadora e com Alzheimer avançado, sucumbiu aos problemas de saúde de um homem de 95 anos. Então, como ficam esses quase R$ 460 milhões? As informações são da "BBC".
CBN - Questões de Família - 24-03-25.mp3

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