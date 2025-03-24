Testamento, fortunas e filhos: como funcionam os modelos de divisão?

Na última semana foi destaque a notícia que Gene Hackman, um dos maiores atores de Hollywood, deixou em testamento todos os seus bens para a mulher, Betsy Arawaka. Acontece que eles morreram com uma semana de diferença. Primeiro ela, por uma hantavirose, doença disseminada por roedores infectados. Ele, sem sua principal cuidadora e com Alzheimer avançado, sucumbiu aos problemas de saúde de um homem de 95 anos. Então, como ficam esses quase R$ 460 milhões? As informações são da "BBC".