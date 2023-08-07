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Questões de Família

STF invalida uso da "legítima defesa da honra'" em feminicídios; entenda

Quem explica o que muda é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 10:48

Publicado em 

07 ago 2023 às 10:48
feminicídio
Crime de feminicídio Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a notícia de que por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) consideraram inconstitucional o uso do argumento da "legítima defesa da honra" em feminicídios julgados no tribunal do júri. Pela decisão, a "legítima defesa da honra" não poderá ser usada por advogados, policiais ou juízes — de forma direta ou indireta.  A tese da “legítima defesa da honra” era utilizada em casos de feminicídio ou agressões contra mulher para justificar o comportamento do acusado.
O argumento era de que o assassinato ou a agressão eram aceitáveis quando a conduta da vítima supostamente ferisse a honra do agressor. A proibição vale tanto para a fase de investigação dos casos quanto para as situações em que os processos chegam ao tribunal do júri. Além disso, a defesa não poderá usar o argumento e depois pedir a anulação do júri popular. Ou seja, o acusado não pode agir de forma irregular e depois tentar se beneficiar disso. O comentarista analisa o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 07-08-23

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