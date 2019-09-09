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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Stalking: perseguição de forma obsessiva é contravenção penal

Ouça o comentário de José Eduardo Coelho Dias, com a participação da advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Vanessa Souza Cola

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 15:15

Publicado em 

09 set 2019 às 15:15
Nesta edição do quadro Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque condutas praticadas por ex-companheiros ou ex-companheiras que podem ser caracterizadas como “stalking”, termo inglês que também nomeia uma forma de violência em que, dentre outras condutas, uma pessoa invade repetidamente a esfera de intimidade da vítima, com táticas de perseguição por meios diversos como ligações, mensagens e espera em lugares de frequência da vítima. Quem também participou da conversa foi a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Vanessa Souza Cola. A prática da importunação pode ser enquadrada como contravenção penal. Fica o alerta!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 09-09-19

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