Stalking: perseguição de forma obsessiva é contravenção penal

Nesta edição do quadro Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque condutas praticadas por ex-companheiros ou ex-companheiras que podem ser caracterizadas como “stalking”, termo inglês que também nomeia uma forma de violência em que, dentre outras condutas, uma pessoa invade repetidamente a esfera de intimidade da vítima, com táticas de perseguição por meios diversos como ligações, mensagens e espera em lugares de frequência da vítima. Quem também participou da conversa foi a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Vanessa Souza Cola. A prática da importunação pode ser enquadrada como contravenção penal. Fica o alerta!