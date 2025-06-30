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Questões de Família

Solteiro ou "convivente": o que o novo Código Civil pode mudar na vida conjugal? Entenda!

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 30 de Junho de 2025 às 10:10

Publicado em 

30 jun 2025 às 10:10
Pessoa solteira, solteiro, sozinho, solteirice, solidão
Pessoa solteira, solteiro, sozinho, solteirice, solidão Crédito: Pexels
Fechando a série especial do mês de junho nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz um novo destaque envolvendo o projeto de reforma do Código Civil brasileiro, atualmente em tramitação no Senado e que propõe mudanças significativas nas normas que regem casamentos, uniões estáveis e divórcios. O projeto sugere, por exemplo, a alteração da linguagem jurídica, substituindo o termo "solteiro" por "convivente" para pessoas em união estável. Além disso, a proposta equipara a união estável ao casamento em aspectos como partilha de bens, cuidado com filhos e divisão de despesas, incluindo animais de estimação.
CBN - Questões de Família - 30-06-25.mp3

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