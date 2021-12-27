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Questões de Família

Síndicos são obrigados a relatar casos de violência doméstica?

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 11:20

Publicado em 

27 dez 2021 às 11:20
Violência contra a mulher
Violência contra a mulher Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias responde a dúvida de um ouvinte: o síndico é  responsável pela denúncia de maus tratos contra mulher em seu condomínio? E como conduzir isso de forma a não criar um 'inimigo', depois se ocorrer as pazes entre o casal?". O comentarista lembra que existe uma lei do estado de São Paulo que obriga síndicos e administradores de condomínios a denunciar casos ou suspeitas de violência doméstica contra mulheres, crianças e idosos, tanto em condomínios residenciais quanto comerciais. Além disso, a Lei 17.406 prevê que os condomínios devem afixar cartazes, placas ou comunicados divulgando informações da lei em suas áreas de uso comum. José Eduardo lembra que também já há projeto na Câmara Federal sobre o tema. 
Questões de Familia - 27-12-21.mp3

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