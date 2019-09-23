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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Sequestro internacional: saiba o que prevê a Convenção de Haia

Ouça o quadro Questões de Família desta segunda-feira (23)

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 11:40

Publicado em 

23 set 2019 às 11:40
Deslocar ou reter, sem autorização, uma criança ou adolescente menor de 16 anos da sua residência habitual no Brasil ou em outro país configura subtração internacional, também chamado sequestro internacional. A prática, de acordo com a Convenção da Haia, é caracterizada quando a transferência do menor for ilícita ou quando houver autorização de viagem por um determinado período e, após extinto esse prazo, a criança não retornar ao país em que mora. Estas são as explicações do Conselho Nacional de Justiça sobre o fato.
No quadro Questões de Família desta segunda-feira (23) o comentarista José Eduardo Coelho Dias e o jurista Henrique Herkenhoff explicam o que prevê a Convenção da Haia, que tem 112 países signatários.
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 23-09-19

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