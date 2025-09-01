Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Questões de Família

"Separei! E agora?": como começar o processo de divórcio?

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 01 de Setembro de 2025 às 10:30

Publicado em 

01 set 2025 às 10:30
No ano passado, a Grande Vitória teve um total de 5.453 divórcios
divórcios Crédito: Arquivo
Nesta edição de "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias inicia uma série especial para o mês de setembro sobre o fim dos relacionamentos. Processo que pode ser traumático e repleto de dúvidas para muitos casais, também pode ser trabalhado de forma mais amigável a fim de respeitar as relações e a vida dos filhos, por exemplo. Nesse primeiro episódio, o comentarista traz para a discussão: "Separei: e agora? Como começar e dar início ao processo de divórcio?". Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 01-09-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem são as merendeiras do ES que venceram concurso nacional
João, de 6 anos, conquistou a internet ao cantar Gal Costa e chamou a atenção de Janja e do perfil oficial da artista no Instagram
Capixaba de 6 anos viraliza cantando Gal Costa e recebe elogios de Janja e perfil oficial da cantora
Hugo Cibien e esposa
Piloto capixaba passa por cirurgia de emergência após acidente na Copa Truck

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados