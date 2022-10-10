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Questões de Família

Separação de Gisele Bündchen e Tom Brady: os cuidados que um casal deve ter nesse momento

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 10:10

Publicado em 

10 out 2022 às 10:10
Gisele Bündchen e Tom Brady
Gisele Bündchen e Tom Brady Crédito: Reuters/Folhapress
Conhecidos como um dos casais mais influentes do mundo, a modelo brasileira Gisele Bundchen e o jogador de futebol americano Tom Brady estão prestes a se divorciar, segundo relatos da mídia dos Estados Unidos. Os dois já teriam contratado advogados para cuidar das questões legais da separação, como a partilha de bens da fortuna acumulada — estima-se que o jogador tenha um patrimônio na casa de R$1,3 bilhão, enquanto a modelo acumula cerca de R$2,1 bilhões. Diante de mais um caso como esse, nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz para a discussão os cuidados que um casal deve ter nesse momento da separação. 
Questões de Família - 10-10-22

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