Separação de Gisele Bündchen e Tom Brady: os cuidados que um casal deve ter nesse momento

Conhecidos como um dos casais mais influentes do mundo, a modelo brasileira Gisele Bundchen e o jogador de futebol americano Tom Brady estão prestes a se divorciar, segundo relatos da mídia dos Estados Unidos. Os dois já teriam contratado advogados para cuidar das questões legais da separação, como a partilha de bens da fortuna acumulada — estima-se que o jogador tenha um patrimônio na casa de R$1,3 bilhão, enquanto a modelo acumula cerca de R$2,1 bilhões. Diante de mais um caso como esse, nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz para a discussão os cuidados que um casal deve ter nesse momento da separação.