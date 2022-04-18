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Senado aprova lei que proíbe pais investigados por violência doméstica a terem a guarda dos filhos

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 10:11

Publicado em 

18 abr 2022 às 10:11
O assunto é alienação parental
O assunto é alienação parental Crédito: Reprodução
O Senado aprovou na última semana um projeto de lei (PL) que proíbe pais investigados por violência doméstica a terem a guarda dos filhos, mesmo compartilhada. O projeto 634/2022 modifica regras sobre alienação parental, que é a prática de manipulação psicológica da criança por um dos pais, de modo a prejudicar a construção de um vínculo dela com o outro. O projeto segue para sanção presidencial. O projeto altera entre outras coisas, um trecho da lei, proibindo a concessão de guarda compartilhada a pai que seja investigado por crime contra a criança ou por crime de violência doméstica. O texto assegura à criança e ao genitor a visitação assistida no fórum em que tramita a ação ou em entidades conveniadas com a Justiça. A visitação, no entanto, não ocorrerá caso haja risco à integridade física ou psicológica da criança ou adolescente. Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias. 
Questões de Familia - 18-04-22

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