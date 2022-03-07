Semana da Mulher: como sobrecarga no lar impacta rotina das mães

Trabalho na pandemia Crédito: Engin Akyurt/Pixabay

Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a sobrecarga da mulher em relação aos afazeres domésticos e seus impactos nas relações familiares. Quem participa da conversa e traz a visão e vivência prática do tema é a comentarista Lucy Mizael, do "CBN Na Sua Casa", que atua como personal organizer. José Eduardo aponta que para muitas pessoas ainda há a visão de que o homem apenas deve "ajudar" nas tarefas de casa.

Lucy fala sobre essa realidade. "Isso é algo instituído e as coisas ainda estão mudando, ainda a passos curtos. Mas tudo deve ser conversado em família! Tarefas domésticas existem, devem ser feitas e, muitas vezes, o homem acha que tem o controle da mulher, e não quer fazer. As mulheres, por sua vez, também precisam mudar a cultura de que o homem não vai fazer do jeito certo. Mulher que tem filho homem, por exemplo, pode mostrar desde pequeno a importância da atividade do lar. No Brasil há um grau muito alto de exigência sobre limpeza, organização", aponta a comentarista.

A comentarista traz como exemplo dessa rotina das mulheres a abordagem feita no livro "Deixe a peteca cair: Como as mulheres conquistam mais quando fazem menos". A sinopse da obra aponta que "oferecendo uma nova perspectiva sobre por que as mulheres estacionaram na sua ascensão profissional e dando vários conselhos valiosos, 'Deixe a peteca cair' instiga as mulheres a aceitarem a imperfeição e esperarem menos de si mesmas e mais de seus parceiros e colaboradores", lembra. Ouça a conversa completa!