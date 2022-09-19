Dando sequência a série de explicações sobre separação, guarda e direitos dos filhos, nesta edição do "Questões de Família" o tema em destaque, com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, são os critérios para o cálculo da pensão. A dúvida: "Se há filhos em diferentes relacionamentos, quem paga a pensão deve desembolsar o mesmo valor para todos?". Segundo especialistas em Direito de Família, os critérios para o cálculo da pensão envolvem a possibilidade financeira de quem paga e a necessidade de quem recebe. Ouça as explicações!