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Questões de Família

Se há filhos em diferentes relacionamentos, quem paga a pensão deve desembolsar o mesmo valor para todos?

Ouça detalhes na participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 11:14

Publicado em 

19 set 2022 às 11:14
Adriana Müller fala sobre as mudanças na vida dos pais com a chegada dos filhos
Filhos Crédito: Pexels
Dando sequência a série de explicações sobre separação, guarda e direitos dos filhos, nesta edição do "Questões de Família" o tema em destaque, com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, são os critérios para o cálculo da pensão. A dúvida: "Se há filhos em diferentes relacionamentos, quem paga a pensão deve desembolsar o mesmo valor para todos?". Segundo especialistas em Direito de Família, os critérios para o cálculo da pensão envolvem a possibilidade financeira de quem paga e a necessidade de quem recebe. Ouça as explicações!
Questões de Família - 19-09-22

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