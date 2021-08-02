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Questões de Família

Sancionada lei que tipifica crime de violência psicológica contra a mulher

De acordo com o texto, a punição para o crime será reclusão de seis meses a dois anos e pagamento de multa. A pena pode ser maior se a conduta constituir crime mais grave

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 10:59

Publicado em 

02 ago 2021 às 10:59
Violência contra a mulher
Violência contra a mulher Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a sanção por parte do governo federal da lei (14.188, de 2021) que inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. O comentarista destaca a importância de medidas dessa natureza, que visam coibir a violência contra a mulher. Ele traz também o seguinte questionamento: será que, de forma prática, esse tipo penal traz a efetividade que a sociedade precisa com relação ao combate à violência no dia a dia? Acompanhe a análise do comentarista!
De acordo com o texto, a punição para o crime será reclusão de seis meses a dois anos e pagamento de multa. A pena pode ser maior se a conduta constituir crime mais grave. Pela publicação aprovada no Congresso, a violência psicológica contra a mulher consiste em: "causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação".
Questões de Família - 02-08-21

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